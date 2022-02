Le Concours d’innovation i-Nov, à destination des start-ups et PME, est financé par l’Etat via le Programme d’investissements d’avenir (PIA) et opéré par Bpifrance et l’ADEME. Il permet de soutenir l’émergence et le développement accélérés d’entreprises ayant le potentiel pour devenir des leaders d’envergure mondiale dans leur domaine.