Dans le contexte du développement du coronavirus Covid-19 en Asie et en Europe, et pour éviter tout risque de propagation à grande échelle et en particulier sur le territoire français, vous trouverez ci-dessous les consignes du ministère des solidarités et de la santé s’agissant de la conduite à tenir pour les personnes de retour d’une zone de circulation du virus.

A ce stade, compte tenu de l’absence de diffusion du coronavirus en France, les mesures de protection s’appliquent exclusivement aux personnes revenant d’une zone de circulation du virus, dans une stratégie d’endiguement de l’épidémie. Aucune mesure spécifique de protection n’est à prévoir pour ceux qui n’ont pas voyagé dans les zones de circulation du virus.

Par ailleurs, le site internet https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus permet d’obtenir des renseignements complémentaires sur le sujet via une foire aux questions et de se tenir informé des derniers développements.

Pour informer les salariés sur les mesures d’hygiène et de prévention habituelles en cas de symptômes d’infection respiratoire, nous vous invitons à placer le visuel ci-dessous dans vos locaux. Vous avez la possibilité de le télécharger en cliquant ici.