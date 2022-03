Aide pour les principaux salons et foires français

Cette aide, publiée par décret en date du 16 mars 2022 vise à favoriser l’attractivité des principaux salons et foires français dans le contexte de la crise de la covid-19. Elle doit accompagner la reprise des principaux salons et foires français à travers un soutien aux PME exposants après la crise de la Covid-19, et à sensibiliser ces entreprises à l’intérêt des foires et salons pour développer leurs activités.