Plus de 300 diplômés au Campus de la CCI

Vendredi 16 septembre, 316 apprenants et apprentis sont mis à l’honneur lors de la Cérémonie des Diplômés du Campus de la CCI ! Il s’agit d’une importante réussite personnelle, stratégique pour l’avenir professionnel pour ces jeunes, issus de l’ensemble des filières de la CCI de Vaucluse – l’Ecole Hôtelière d’Avignon, Sud Formation Santé, Kedge Business School, Compta-Gestion et le CFA. Les lauréats ont été mis à l’honneur devant leur famille, les entreprises qui les ont accompagnés, les équipes pédagogiques et les élus de la CCI de Vaucluse, notamment Céline LAGET, présidente de la Commission Éducation, Enseignement et Prospective de la CCI de Vaucluse, représentant le Président de la CCI Gilbert MARCELLI, ainsi que Xavier MATHIEU, Rémy VOLPS et Chantal BERNUSSET.

Des formations qui évoluent selon les besoins des entreprises

Ces diplômes viennent consacrer un parcours constitué à la fois d’enseignements et de vécu en entreprise, un des atouts de l’appareil de formation de la CCI de Vaucluse. « Notre vocation est double, explique Céline Laget : d’une part, de proposer aux étudiants des formations leur permettant un débouché professionnel rapide dans le prolongement de leurs études, et d’autre part, de constituer, pour nos entreprises, un vivier de collaboratrices et de collaborateurs performants rapidement disponibles et surtout immédiatement opérationnels par leur formation adéquate et appropriée puisque nous suivons l’évolution des besoins de nos entreprises. Ce sont ces deux objectifs qui ont toujours présidé aux choix de nos formations et au recrutement de nos apprenants, de manière à faire de ce Campus un lieu d’exigence et d’excellence véritable socle de l’avenir économique de notre département. »

17 formations dispensées en temps plein ou en alternance

Ecole Hôtelière d’Avignon et CFA Hôtellerie

CAP Cuisine – Apprentissage

CAP Cuisine – Formation continue

CAP Commercialisation & services en Hôtel Café Restaurant

MENTION COMPLÉMENTAIRE Cuisinier en desserts de restaurant,

MENTION COMPLÉMENTAIRE Employé barman

MENTION COMPLÉMENTAIRE Sommellerie

MENTION COMPLÉMENTAIRE Accueil réception

BREVET PROFESSIONNEL Arts de la cuisine

BREVET PROFESSIONNEL Arts du service et de la commercialisation en restauration

BAC. PROFESSIONNEL Cuisine

BAC. PROFESSIONNEL Commercialisation et services en restauration

BAC. Sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration

BTS Hôtellerie-Restauration, option A, B et C

Compta-gestion et école de commerce Kedge Business School

BTS Comptabilité et Gestion

KEDGE BACHELOR – Kedge Business School

Sud Formation Santé et CFA santé

BREVET PROFESSIONNEL Préparateur en pharmacie

BTS Economie sociale familiale

BTS diététique

Titre Professionnel Orthopédiste, Orthésiste, Podologiste

La CCI de Vaucluse est particulièrement fière des ses écoles, dont les taux de réussite aux différents examens officiels chaque année, avoisinent 100% pour de nombreuses formations, et sont largement supérieurs aux moyennes académiques. Ces excellents résultats récompensent ainsi le travail effectué par l’ensemble des équipes et le soutien apporté aux étudiants.