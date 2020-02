Élections consulaires

La Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse va connaître de nouvelles élections. Elles se dérouleront du 28 mai 2020 au 10 juin 2020. Le scrutin se fera obligatoirement et uniquement par correspondance.

Afin d’élaborer les listes électorales (vérification de la régularité de l’inscription, inscription d’un ou plusieurs électeurs supplémentaires sous certaines conditions) un questionnaire a été adressé les 10 et 11 février dernier à l’ensemble des ressortissants personnes physiques et morales inscrites au Registre du Commerce et des Sociétés.

Ces questionnaires doivent être renvoyés au plus tard le 20 février à l’adresse postale ou courriel figurant sur le document.

La transmission des listes électorales à la Préfecture est prévue le 27 mars, date à laquelle seront publiées ces listes électorales qui pourront faire l’objet de recours devant la Commission d’Etablissement des Listes Electorales

