Formation pour les commerçants Carpentras et Cavaillon

Dans le cadre du dispositif “Cœur de Ville”, la CCI de Vaucluse a été sélectionnée par l’OPCO EP, l’OPCO des Entreprises de Proximité pour mettre en place un programme d’accompagnement des commerçants de Carpentras et Cavaillon. Cette opération “Ambassadeur de ma ville” a pour objectif de permettre aux commerçants et aux artisans du centre-ville de participer à la revitalisation de leur territoire et son développement touristique grâce à 5 journées de découverte et de formation.