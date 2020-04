Vente de masques chirurgicaux

Dans le contexte d’urgence sanitaire et dans une démarche accompagnée par la Direction Générale des Entreprises et la Direction Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer, et en concertation avec CCI France et CMA France, Cdiscount, acteur du e-commerce français, met en vente des masques chirurgicaux à destination des TPE et PME non adossées à des grands donneurs d’ordre du commerce alimentaire indépendant de détail et de gros et de la restauration rapide et des entreprises du transport de marchandises et de logistique

De quel type de masques s’agit-il ?

Les masques sont des masques chirurgicaux, conformes aux normes de sécurité « CE » applicables ou équivalentes approuvées par l’Etat (INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGT/DGS/DGCCRF/DGDDI/2020/55 du 31 mars 2020 relative à la mise en œuvre de la recommandation (UE) 2020/403 de la Commission européenne du 13 mars 2020 relative aux procédures d’évaluation de la conformité et de surveillance du marché dans le contexte de la menace que représente le COVID-19). Ils sont conditionnés par lots de 50.

Il s’agit de masques à usage unique. La mise à disposition de tels masques doit être impérativement accompagnée par le respect de l’ensemble des gestes barrières.

Ces masques sont destinés à l’équipement des professionnels et ne sont pas destinés à la revente.

Quelles entreprises sont concernées ?

L’opération vise à approvisionner en masques chirurgicaux les TPE-PME qui ne sont pas affiliées à des grands groupes ou des filières professionnelles structurées et capables de les approvisionner pour leur permettre de protéger leurs collaborateurs.

Les entreprises éligibles doivent appartenir aux codes NAF disponibles à ce lien.

Combien de masques les entreprises peuvent-elles commander ?

Les masques sont conditionnés par lot de 50.

Leur commande est limitée à un stock de 2 semaines à raison de 25 masques par personne au sein de l’entreprise.

Une limite est fixée à 3000 masques par tranche de 2 semaines par numéro SIREN.

Ces critères sont vérifiés par Cdiscount avant validation de la commande.

Comment effectuer ma commande ?

Après avoir vérifié leur éligibilité, les entreprises peuvent passer commande sur le site www.cdicount.com/masques

Le paiement s’effectue par carte bancaire.

Un mail est ensuite envoyé à l’entreprise lors de la mise à disposition de la commande en point retrait, en lui demandant de venir la chercher. Compte tenu des enjeux de distanciation sociale, l’entreprise est dûment appelée à respecter les horaires de retrait des masques en magasins.

La commande ne sera remise que sur présentation des pièces suivantes :