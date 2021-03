Trophées Réussir au Féminin

7 dirigeantes vauclusiennes mises à l’honneur

Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, la CCI de Vaucluse organise des trophées valorisant l’entrepreneuriat au féminin. Cet événement se déroule, à la fois en vision et en présentiel, au campus de la CCI de Vaucluse. 31 cheffes d’entreprise ont postulé 5 catégories. Le jury, constitué de Bernard Vergier, président de la CCI, Laurent Bachas, Christèle Coornaert, Emilie Riberolles, membres titulaires et Florence Hertel, Directrice Front Office, a souhaité récompensé 7 candidates.

Claire BOTTARO, Fée O’ Naturel, à Ste Cécile les Vignes

Prix de la Création ” j’ai créé mon entreprise en 2020″

Fée O’ Naturel a été créée en mars 2020 par Claire BOTTARO. Elle propose dans sa boutique à Ste Cécile les Vignes des produits d’entretien écologiques, des cosmétiques naturels, et des produits d’hygiène pour la famille et les bébés. Une boutique zéro déchet pour la maison et pour le bébé. Véritable droguerie écologique, toutes les matières premières sont disponibles pour fabriquer ses propres produits, en mode « zéro déchet ». La boutique existe en point de vente « physique » et en ligne. Le jury a souhaité valoriser cette cheffe d’entreprise pour le caractère innovant de ce secteur d’activité et son engagement dans la transition écologique, Mme Bottaro souhaitant « montrer qu’il est possible d’agir et de consommer différemment tout en menant une vie normale de mère, de femme, et que cela n’est pas forcément plus chronophage ou onéreux ».

Myriam DUGNAS, Petit Léon à Avignon

Prix du Digital “je mène une action forte de digitalisation de mon offre”

Petit Léon est également une jeune entreprise, créée en février 2020 par Myriam DUGNAS. Baby store 100% digital pour équiper les familles et les accompagner lors de l’arrivée de leur enfant, ce site de e-commerce propose des articles de puériculture, des accessoires pour bébés et mamans…Quelques mois après sa mise en ligne, Mme Dugnas a lancé sa première collection de linge de maison bébé, made in Avignon, conçue dans un atelier solidaire par une équipe de féminine.

Le jury a salué cette dirigeante, qui via son site internet démontre une forte volonté de repenser la façon de consommer et de s’équiper : un équipement plus raisonnable, respectueux de l’homme, de notre planète tout en alliant beauté, design.

Adrienne PHILIPPE, Distrigaz Provence à Avignon

Prix de l’Originalité “j’exerce une activité dans un environnement masculin”

La création de Distrigaz Provence s’inscrit dans une histoire de famille qui a débuté en 1939 dans le secteur des produits pétroliers et de l’énergie. C’est en 2014, qu’Adrienne Philippe, 3e génération de la famille Philippe, a rejoint son père dans la direction de la société, qui livre aujourd’hui du gaz en vrac dans tout le ¼ sud-est..

Le jury a salué cette dirigeante, qui évolue dans un environnement masculin, et par son action, féminise et rajeunit le personnel. Elle attache également une grande importance à la sécurité et au bien-être de ses collaborateurs : primes covid aux sous-traitants, présence alternée au bureau, maintien de salaires…

Prix de l’Agilité

Cindy RIBAUD HAYE, Joue le Jeu à Vaison la Romaine

Prix de l’agilité “j’ai fait preuve d’innovation afin de rebondir durant la période Covid”

Passionnée de jeux de société, Cindy RIBAUD HAYE a créé le magasin « Joue le Jeu » à Vaison la Romaine en 2018, point de vente où les clients se retrouvaient régulièrement pour échanger sur les dernières nouveautés et jouaient sur place lors d’animations. Le covid a bouleversé ses habitudes et l’amenant à repenser l’organisation de son magasin.

Le jury a voulu mettre en avant les nombreuses initiatives qui lui ont permis de garder le lien avec ses clients et d’animer autrement son activité : Click and Collect, proposition de services additionnels essentiels en zone rurale (relais pick-up, point internet et photocopies…), utilisation des réseaux sociaux avec sa communauté pour faire gagner des jeux à des enfants défavorisé, évolution de son offre produit en devenant distributrice officielle France du jeu de cartes heroïc fantasy Vanagloria.

Christine PEDDITZI, CP+ Développement à Bédarrides

Prix de la Bienveillance “je me suis distinguée durant la pandémie”

Consultante spécialiste en stratégie de développement des entreprises, Christine PEDDITZI a créé l’entreprise CP+ Développement en 2013. Le jury a souhaité remettre un prix à cette dirigeante qui s’est particulièrement illustrée pour sa bienveillance pendant la pandémie, notamment lors du 1er confinement, auprès de professionnels en perte de repères : mise en place de nombreux ateliers boost en visio, pour redonner du sens et une direction, animation de nombreux webinaires gratuits sur la stratégie de crise et comment réagir en tant que chef-fe d’entreprise sur la relation clients, intégration d’une hotline d’experts pour répondre de façon urgente aux problématiques rencontrées, plus en parallèle au niveau perso, apéros visios pour rompre la solitude de certains habitants, spectacle en streaming pour les enfants…

Prix “Coup de Coeur”

Le jury a également a décidé d’attribuer et un prix Coup de Coeur à deux cheffes d’entreprise

Valérie GUILLEMOT, Conseil Carrière et Compétences à Avignon

Après plus de 20 ans d’expérience dans la formation, Valérie Guillemot a créé sa structure de conseil aux entreprises en 2017. Particulièrement engagée auprès des professionnels du territoire vauclusien, elle a très largement soutenu son réseau de consultants, créé du lien avec ses clients et collaborateurs et favorisé l’insertion de jeunes, malgré la crise qu’elle a elle-même subi.

Adrienne BOULAY, Oh my Deuche à La Bastide des Jourdans

Créée en début d’année 2020 par Adrienne BOULAY, Oh my Deuche propose toute l’année des escapades en 2 CV pour découvrir les routes de Provence ou participer à des événements privés ou professionnels. L’entreprise et son emblématique voiture se sont attirées la sympathie du jury qui souhaite donner un coup de pouce à cette jeune dirigeante qui semble avoir décuplé ses capacité d’adaptation, de réactivité et d’envie à entreprendre.