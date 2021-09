Transition numérique

Innover, produire, vendre, communiquer… Le numérique vous offre de multiples opportunités, que vous soyez une commerçante, une TPE-PME ou TPI-PMI. Il vous permet notamment de mieux cibler, connaître et fidéliser vos clients, renforcer votre visibilité et ainsi de vous démarquer de la concurrence, d’augmenter vos ventes et votre chiffre d’affaires, d’améliorer votre productivité et d’innover, ou encore de faciliter le recrutement de vos collaborateurs. La transformation numérique est donc un enjeu majeur pour la compétitivité des entreprises françaises et le maintien des emplois.