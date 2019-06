Atelier entreprises – Plan Climat Air Énergie Territorial

Un atelier organisé à Beaumes de Venise par la Cove, en partenariat avec la CCI de Vaucluse,

dans le cadre du Plan Climat Air Énergie Territorial de la Communauté d’agglomération,

sur les thématiques de l’économie Circulaire et de la réduction des consommations d’énergie et de développement des énergies renouvelables.



Objectif :

7 ateliers ont été identifiés par la Cove : Entreprises, Mobilité, Habitat, Habitat, Urbanisme et aménagement, Patrimoine public, Biocombustibles agricoles et forestiers, séquestration carbone). Cet atelier “entreprises” de permettra co-construire et d’alimenter le plan d’actions du PCAET.

Programme :



Les participants sont répartis en deux sous-groupes, qui débuteront par un temps d’information, suivi de propositions d’actions, de priorisation des projets et enfin de rédaction de fiches action :

Sous-groupe “Économie Circulaire” :

Présentation de la plateforme du mutualisation Factory par le groupement d’entreprises Carpensud

Témoignage du groupement Mucaplis

Les participants sont invités à proposer des pistes d’actions d’économie circulaire à mener

Sous-groupe “Réduction des consommations d’énergie et de développement des énergies renouvelables”:



Retour d’expérience de l’opération de conseil en maîtrise de l’énergie menée par la CCI sur le territoire de la Cove

Témoignage de Relais Vert

Les participants sont invités à proposer des pistes d’actions de réductions des consommations d’énergie à mener