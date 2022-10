AG de la CCI à la Mairie d’Avignon : échanges sur les mobilités douces

A l’issue de l’Assemblée Générale de la CCI de Vaucluse, décentralisée à la Mairie d’Avignon, Gilbert MARCELLI, Président de la CCI a souhaité organiser une tribune et des échanges en présence de Cécile HELLE, Maire d’AVIGNON, et de Henri LACHMANN, personnalité issue de l’économie de notre pays puisqu’il a été Président de SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE et qu’aujourd’hui il est investi dans de très nombreuses fonctions sociétales. L’environnement, les déplacements urbains doux, les modes alternatifs économiques, sont au cœur de ces échanges et discussions.