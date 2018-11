Stratégie de développement économique de la Région SUD Provence-Alpes-Côte d’Azur

Dans le cadre de son « Roadshow » au sein des CCI et des organismes patronaux, Bernard Kleynhoff, Président de la commission Economie Industrie Innovation Nouvelles Technologies et Numérique du Conseil Régional, présentera la Stratégie de développement économique de la Région.

L’objectif principal de la Région SUD est de devenir le premier partenaire des entreprises en collaborant au plus près avec les CCI, le MEDEF, la CPME, l’UIMM et l’ensemble des acteurs de l’écosystème du développement économique.

La présentation de Bernard Kleynhoff abordera les thèmes suivants :

– les Opérations d’Intérêt Régional (OIR) ;

– le financement des entreprises avec le Fonds d’investissement pour les entreprises régionales (FIER) ;

– le rayonnement international et export (Team Sud Export) ;

– la formation, le développement des compétences et l’accompagnement dans les transitions.

Le nombre de places est limité. L’inscription est gratuite mais obligatoire par mail auprès de Madame Bénédicte Grégoire : bgregoire@vaucluse.cci.fr