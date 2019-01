TaketheFutur

TechTheFutur est le programme d’accélération des entreprises industrielles et technologiques qui a pour ambition de favoriser l’émergence et la mise en œuvre de projets concrets. Il permet d’utiliser la créativité et le savoir-faire des futurs ingénieurs de l’IMT Mines Alès en les mettant au service de projets et d’entreprises de chaque territoire. Toutes les entreprises et start’ups ayant un projet portant sur l’innovation d’un produit et/ou service de tous secteurs peuvent candidater. Les entreprises sélectionnées pourront participer à ce week-end d’accélération.