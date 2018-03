Ce système d’alerte des commerçants par sms, (coût 12€) s’active en cas d’agression ou de tentative d’escroquerie d’un autre commerce dans le département ou la zone limitrophe : vol à main armée, diffusion de fausse monnaie, émission de chèques volés… Initié en Vaucluse par la CCI, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat et la Préfecture, en partenariat avec les forces de Police et de Gendarmerie, le dispositif ‘’ Alerte Commerces’’ permet également de bénéficier d’informations sur la sécurisation des moyens de paiement et la prévention des escroqueries.

