Appel à projet Tourism Innov’

Vous êtes chef d’entreprise, porteur de projet, étudiant et vous avez un projet de concept touristique innovant sur le thème de l’expérientiel ? Candidatez à l’appel à projet Tourisme Innov ! Valorisez votre projet et tentez de devenir finaliste pour bénéficier d’un fond d’amorçage de 21.000€ !

Tourisme Innov c’est :

– Un appel à projet pour identifier 40 projets touristiques innovants,

– Des ateliers d’accélération de projet,

– Une sélection finale de 2 projets éligibles au fonds d’amorçage de la Région PACA et à un accompagnement à la mise en marché.

Pourquoi candidater ?

– Entrez dans une dynamique de co-création,

– Validez vos idées avec le marché et testez vos prototypes,

– Rencontrez les acteurs de l’écosystème touristique et de l’innovation,

– Donnez de la visibilité à votre projet,

– Bénéficiez du fond d’amorçage de la Région PACA.

Qui peut participer ?

Tout porteur de projet d’innovation touristique, autour de la thématique de l’Expérientiel, que vous soyez dirigeant, étudiant, start-up, professionnel du tourisme…

Candidatez vite ! Seuls les 100 premiers projets seront étudiés !



Les différentes phases de Tourisme Innov

1. L’appel à projet : de janvier à début mars 2017

2. La sélection des projets retenus : début mars 2017

3. Les ateliers d’accélération : fin mars – début mai 2017

Quatre ateliers seront organisés dans la région Paca. Lors de chaque atelier, 10 projets sont évalués par 10 à 25 professionnels et partenaires du tourisme le matin. 5 projets sont retenus pour être accélérés l’après-midi en groupe de travail, avec des experts issus de différentes disciplines. En fin de chaque atelier, 2 à 3 projets sont retenus pour être présentés en finale.

4. La finale : mai 2017

10 projets issus des ateliers participent à la finale. Les projets sont présentés à un mini focus groupe de consommateurs qui sélectionne 2 projets lauréats. Les 2 projets lauréats sont éligibles au fond d’amorçage de la région et bénéficient d’un soutien en ingénierie et/ou valorisation de chaque partenaire pour accélérer leur mis en marche.

Un concept d’innovation touristique sur le thème de l’expérientiel : de quoi parle-t-on ?

Votre projet, pour être sélectionné, doit permettre au touriste de vivre un ensemble de moments inoubliables, à partir d’une prestation touristique de qualité et une mise en scène produisant une émotion particulière.

La prestation touristique peut être de différent ordre : une visite, un hébergement, une activité, la participation à un événement, que ce soit en excursion, en court séjour ou en long séjour.

Exemples :

→ L’expérience immersive : il s’agit d’« être transporté », de se plonger au maximum dans le cadre, l’atmosphère, la situation à vivre, aussi pleinement et intensément que possible. On parle donc ici d’une participation active à un autre mode de vie.

Ex : Vivre l’émotion des profondeurs en pilotant un sous-marin de la Comex. Apprendre à cuisiner provençal, conduire une formule I sur le circuit du Castelet…

→ L’expérience ré-enchantée : c’est la « suspension de l’incrédulité », le désir de se laisser porter, de s’en laisser conter, en oubliant tous les obstacles, tous les freins qui encombrent le réel. On veut « être transfiguré », croire que tout est possible ; on a envie de croire, de voir, de sentir ; on a envie d’être bien…

→ L’expérience décalée : il s’agit de vivre une expérience nouvelle, inédite, surprenante déjà pour soi, une expérience en rupture avec le quotidien (au-delà des habitudes), voire transgressive (au-delà des normes et des conventions).

Exemple : Prenez place à bord d’un dirigeable et survolez le site de Roussillon…

Une question ? Contactez notre conseiller : tourisme@vaucluse.cci.fr

Tourisme Innov est un dispositif porté par l’ensemble des CCI PACA.