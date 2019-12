Guide pratique Gestion de crise inondation

La CCI de Vaucluse met à disposition des entreprises un guide pratique des formalités à accomplir en cas d’inondation : déclarations aux assurances, courriers types aux services de l’État… Ce guide a été élaboré en collaboration avec la Chambre de métiers et de l’Artisanat et la Chambre d’Agriculture, la Direction Départementale des Finances Publiques, la DIRECCTE Vaucluse, la Fédération Française des Assurances, la Sécurité Sociale des Indépendants et l’URSSAF PACA.

Renseignements :