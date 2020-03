Accueil du public – mesures liées au Coronavirus

Mesure exceptionnelles d’accueil du public CFE de la CCI de Vaucluse

Dans le cadre des restrictions liées à l’épidémie de coronavirus, nous vous informons que l’ensemble des manifestions organisées par la CCI de Vaucluse est annulé.

Le CFE de la CCI de Vaucluse ne reçoit plus le public.

=> Les retraits et dépôts de dossiers liés aux formalités de création d’entreprise se feront à l’accueil de la CCI, de 9h à 11h30 et de 14h à 16h30.

=> Les formalités export peuvent être effectuées en priorité via le site www.formalites-export.com ou adressées par courrier à notre adresse :

CCI de Vaucluse – 46 cours Jean Jaurès – BP 70158 – 84008 Avignon Cedex 1

Nos actions en faveur des entreprises en difficulté s’intensifient.

Vous êtes entrepreneur, commerçant, industriel ? Face aux difficultés liées à l’épidémie de Coronavirus, la CCI de Vaucluse réactive sa cellule d’appui et de soutien aux entreprises. Les pouvoirs publics ont pris des dispositions : si vous rencontrez des difficultés, d’ordre organisationnel ou financier, des solutions existent pour vous aider à les surmonter.

Contactez-nous au 04 90 14 10 32 ou par mail à *protected email* , des conseillers sont à votre écoute. + d’infos ici

Fermeture des établissement scolaires, du CFA et du Pôle Formation Continue + d’infos ici



Nous vous remercions pour votre compréhension.