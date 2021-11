Assemblée générale d’installation

Par délégation du Préfet de Région, Bertrand Gaume, Préfet de Vaucluse, procédera à l’installation de l’assemblée générale de la CCI territoriale de Vaucluse. Les 34 membres titulaires de la CCI de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse éliront le Président de la CCI, ainsi que les membres du Bureau et des trois commissions suivantes : la Commission de Prévention des Conflits d’Intérêt, la Commission des Finances et des Comptes et la Commission Consultative des Marchés.