Atelier synergies Inter-Entreprises

Devenez acteur de l’économie circulaire locale :

Valorisez vos co-produits et transformez vos déchets en ressources

Optimisez vos ressources matières ou énergétiques et réduisez vos coûts

Développez des échanges de ressources interentreprises

Innovez et créez de la valeur sur votre territoire

La démarche :

Une démarche collaborative est mise en place dans le cadre d’un Programme Territorial Synergies Inter-entreprises, dont voici les principes :

Créer un vaste réseau d’entreprises multi-sectoriel créateur d’opportunités.

Faciliter la coopération entre les acteurs des territoires par la mise en place de synergies aux bénéfices économiques, sociaux et environnementaux.

Toutes les ressources, matérielles et immatérielles, sont concernées par ce

programme (énergie, déchets, eau, expertise, logistique, services, infrastructures, etc.).

L’atelier du 18 mars vise à identifier les entreprises intéressées par cette démarche. Lors de ces ateliers, les entreprises suivent un dispositif cadré, leur permettant de présenter un maximum de flux en un minimum de temps.

Public :

Cette réunion s’adresse aux professionnels de tous secteurs, sauf tertiaires.



Inscription :

A venir

Lieu de la réunion :

Hôtel Paradou Best Western

85 Avenue Clément Ader 84140 Montfavet

Un événement organisé par la CCI Vaucluse, en partenariat avec le Grand Avignon et l’Institut national de l’Économie Circulaire et Luberon Sorgues Entreprendre, avec la collaboration de la Communauté de communes Pays des Sorgues Monts de Vaucluse et Luberon Monts de Vaucluse et du syndicat mixte du SCOT Cavaillon. Cette opération est financée par l’Ademe et la Région Sud.