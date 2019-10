CARSAT : prévention des risques professionnels et aides à l’investissement

Une réunion d’information organisée dans le cadre du Club de la Transition Ecologique et Solidaire

en partenariat avec la CARSAT.



Public :

Cette réunion s’adresse aux dirigeants d’entreprises de tous secteurs d’activité.



Objectif :

Sensibiliser les dirigeants d’entreprise sur les missions d’accompagnement et de financement de la CARSAT afin de les aider à mieux maîtriser leurs risques professionnels et améliorer la santé et la sécurité dans leur entreprise.

Programme :

Café d’accueil

Qui est la CARSAT ?

Son rôle et ses missions, 3 volets (Retraites, Service social et action sociale et Prévention des risques professionnels)

Agir sur les risques professionnels

Leur intervention en entreprises (préconisations, accompagnement, conseils..)

Proposer aux entreprises plusieurs types d’aides à l’investissement.