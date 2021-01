Visio : comment attirer ces candidats que l’on peine à capter ?

Donnez envie aux candidats de connaître vos métiers, votre entreprise…et de postuler. Malgré le contexte, pourquoi est-il toujours aussi difficile de recruter sur certains postes ?

Méconnaissance des métiers, défaut d’attractivité, déficit de notoriété de votre entreprise ?

Cette vision-conférence, organisée en partenariat avec l’APC, permettra d’échanger pour :

• Apprendre à mieux communiquer sur vos métiers et sur votre entreprise

• Comprendre les attentes des candidats, notamment celles des plus jeunes

• Connaître les compétences disponibles sur le « marché candidat »

• Préparer l’intégration, accompagner, former les nouveaux collaborateurs.trices

Inscription :

Inscription impérative via le formulaire ci-dessous



Aucun logiciel n’est nécessaire pour participer à cette réunion d’information en visio.