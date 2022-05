Atelier Storybusiness – Créer des visuels attractifs avec Canva

La CCI de Vaucluse vous propose les #StoryBusiness,

les ateliers numériques qui vont booster votre activité



Public :

Ces ateliers pratiques, organisés en présentiel, s’adressent aux entreprises de tous secteurs d’activité



Programme :

Découverte et prise en main de l’outil

Création de contenu pour les réseaux sociaux : post, vidéo, story…

Création de visuels événements, affiches….

Trucs et astuces

Tarifs et pré-inscription :

Atelier limité à 10 personnes.

Pré- inscription sur le formulaire en ligne ci-dessous.

Tarif : 45€/personne. L’inscription est validée une fois le règlement reçu.

Moyens de paiement :

Réception du règlement 48h avant l’atelier

– Par chèque à l’ordre de la CCI de Vaucluse à l’adresse suivante : CCI de Vaucluse – Direction des Relations aux Entreprises et aux Territoires – 46 cours Jean Jaurès – BP 70158 – 84008 AVIGNON CEDEX 1

– Le règlement peut également s’effectuer à distance via « Clic & Pay ».

– En espèces

Pour les règlements”Clic & Pay” et en espèces, merci de bien vouloir contacter directement Mme Bénédicte GREGOIRE (N° de téléphone : 04 90 14 10 32 et e-mail : *protected email* ).

En cas d’absence non prévenue 24 heures avant l’atelier, les droits d’inscription resteront acquis à la CCI de Vaucluse et non remboursés.