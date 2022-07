Robotique, électronique, solutions digitales sont sollicitées pour mettre en œuvre de nouvelles formes de création et améliorer les organisations du spectacle vivant et de la culture. La French Tech Grande Provence en partenariat avec la CCI de Vaucluse organise pour la première fois dans le cadre de spectacle vivant scènes numériques le culture tech corner.

L’espace de 380 m2 des salons Kennedy historiques de la CCI de Vaucluse est composé d’une salle dédiée aux démos de la VR, XR, 3D, immersion, une salle dédiée aux stands des participants, un salon pour des rencontres one to one et un espace bar. Un bel écrin pour accueillir 32 startups et entreprises venant de toute la France et qui exposent des solutions innovantes dédiées à la culture.