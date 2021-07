Cybersécurité : des attaques récurrentes aux conséquences lourdes pour les TPE/PME

L’actualité l’a encore montré récemment, les cyber-attaques ou tentatives de piratages informatiques sont de plus en plus fréquentes, et leurs répercussions peuvent avoir un impact direct sur l’activité de votre entreprise et sur sa santé financière : ralentissement ou arrêt de l’activité, vol de données sensibles, atteinte à l’image ou à la e-réputation, frais de gestion de crise… Afin d’aider les TPE et PME à se protéger de ces risques numériques, la CCI de Vaucluse réunit, en présentiel, entreprises et partenaires, spécialistes des questions de sécurité informatique.