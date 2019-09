Les frais déductibles pour les entreprises aux BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux)

“Connaître les dépenses admises en déduction par l’Administration Fiscale”

Une réunion d’information organisée dans le cadre des Matinales de la Création,

organisée en partenariat avec l’Organisme de Gestion Agréé Méditerranée.



Public :

Cette réunion s’adresse aux créateurs / repreneurs d’entreprises et aux dirigeants d’entreprises de moins de 5 ans de tous secteurs d’activité.



Objectif :

Sensibiliser les porteurs de projets (créateurs et repreneurs) et les dirigeants d’entreprise aux frais déductibles pour les entreprises aux BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux).

Programme :

Introduction

Définition des frais professionnels,

Les frais de déplacement : frais réels, indemnités kilométriques, amendes, repas,

Les frais de téléphonie : types de dépenses déductibles, part professionnelle,

Les frais de logement ou de domiciliation : loyer, eau, électricité, chauffage, immeuble professionnel,

Les assurances : assurances sur la personne (décès – vie professionnelle) et assurances des biens,

Les charges sociales : obligatoires, facultatives, CSG, RDS, conditions de déduction des cotisations facultatives, limite de déduction,

Les frais financiers et les frais bancaires : agios de découvert, motif des emprunts,

Intervenant :

Organisme de Gestion Agréé Méditerranée