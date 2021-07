Dans le carde de la French design week , les CCI du Gard, du Pays d’Arles et du Vaucluse vous invitent à participer à une série de 3 webinaires sur 3 facettes du design (design global, numérique et de produit) pour comprendre comment booster votre entreprise, marque ou organisation par le design ! Dans un monde en perte de repère où les entreprises doivent faire face à des enjeux croisés et complexes sur les plans sociétaux, économiques, structurels et stratégiques, découvrez comment les approches du design peuvent aider les chefs d’entreprises, les managers, les équipes à trouver et mettre en œuvre des solutions performantes. Le design, une autre façon de solutionner vos enjeux ?

Jeudi 9 septembre 2021 de 11h à 12h30 à la CCI du Pays d’Arles

Le design global, outils et méthodes au service de la performance

Avant même le marketing, l’histoire du développement des entreprises, marques et organisations est avant tout liée au développement des expertises “des designs” sous toutes leurs formes : produit, matériaux, usage puis service, numérique et maintenant management.

Qu’est ce que le design ? Les différentes formes de design ? Comment travailler avec un designer ? Quels bénéfices pour votre entreprise, marque ou organisation ?

Depuis l’avènement de l’ère industrielle à nos jours, vous comprendrez comment le design a su répondre aux enjeux des entreprises et des marques pour les rendre plus attrayantes, concurrentielles, et performantes.

Mardi 14 septembre 2021 de 11h à 12h45 à la CCI de Vaucluse

Le design numérique, outils et méthodes au service de la performance

Le numérique s’exprime, voire s’impose à tous les étages de nos sociétés, entraînant avec lui le flot des grandes réussites comme celui des flops magistraux.

Nous présenterons comment le design appliqué au numérique permet de travailler les différentes strates de la chaîne de valeur du service digital (applications, sites internet, progiciels,…), pour le rendre efficace et désirable.

Comment, depuis la fonction jusqu’à l’usage, le design numérique permet de répondre au besoin des usagers et rend votre projet performant.