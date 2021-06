En raison de la crise que nous traversons, le salon Go Entrepreneurs, anciennement Salon des Entrepreneurs, se veut cette année un laboratoire d’idées et de solutions indispensables pour fédérer les initiatives entrepreneuriales, inciter à l’innovation, et favoriser la relance économique. CCI France, au nom du réseau des CCI, s’associe à cette manifestation qui s’adapte pour proposer une expérience 100% digitale les 9 et 10 juin, en direct depuis le siège du groupe Les Échos Le Parisien.