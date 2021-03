Webinaire : l’illettrisme au travail

Un habitant sur dix de notre région est en difficulté préoccupante face à l’écrit, dont la moitié est en emploi. Les situations d’illettrisme, souvent méconnues, représentent un véritable coût caché pour les organisations. Souvent à l’origine de dysfonctionnements (accidents du travail, tensions organisationnelles ou relationnelles), les impacts de l’illettrisme sont sous-estimés car non identifiés.

Entreprises, employeurs et recruteurs, directeurs, services RH, cadres, services formation… la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse, en partenariat avec le Centre Ressources Illettrisme de la Région Provence Alpes Côte d’Azur et le soutien de l’Etat, vous invite à venir débattre autour des questions que soulèvent les situations d’illettrisme en entreprise :

Illettrisme et monde du travail : La montée en compétences des salariés en difficulté avec les savoirs de base et les impacts sur la productivité des entreprises

Programme :

Illettrisme en entreprise, de quoi parle-t-on ?

Quels sont les enjeux que soulève la montée en compétences des salariés en difficultés avec les savoirs de base ?

Comment repérer les difficultés d’un collaborateur ne maîtrisant pas les compétences de base, en situation professionnelle ?

Quels sont les outils de diagnostic des situations ?

Comment identifier les ressources et solutions

Inscription :

Inscription impérative via ce formulaire en ligne



Le lien de connexion vous sera transmis au plus tard la veille de la visio-conférence.

Aucun logiciel n’est nécessaire pour participer à cette réunion d’information en visio.