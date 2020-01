Initiation à la comptabilité

Une réunion d’information organisée dans le cadre des Matinales de la Création,

organisée en partenariat avec l’Organisme de Gestion Agréé Méditerranée.



Public :

Cette réunion s’adresse aux créateurs / repreneurs d’entreprises et aux dirigeants d’entreprises de de de 5 ans, à bénéfices industriels et commerciaux (BIC)

Les professions libérales et les micro-entrepreneurs ne sont pas concernés par ce type de comptabilité.



Objectif :

Acquérir les bases de la comptabilité BIC (bénéfices industriels et commerciaux)

Programme :

Introduction

Découvrir le plan comptable général : comptes de bilan, comptes de résultat,

Comptabiliser les écritures : débit/crédit,

Savoir enregistrer les principales opérations de gestion courante.

Intervenant :

Organisme de Gestion Agréé Méditerranée