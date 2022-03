Innovation : développement et financement de vos projets de R&D

Entrepreneurs, boostez votre innovation et dopez votre entreprise !

Plus de 200 laboratoires et 9 000 chercheurs de la Région Sud sont en capacité d’aider votre entreprise à innover.

Des aides financières locales, nationales ou européennes peuvent soutenir votre projet monté en collaboration avec un laboratoire.

Public :



Cette réunion s’adresse aux industriels et aux prestataires de services pour le secteur de l’industrie

Objectifs :

Prendre connaissance du dispositif RUE – Recherche Université Entreprise – qui permet aux TPE et PME :

d’identifier les possibilités de rapprochement avec un laboratoire de recherche pour répondre à des enjeux d’innovation, technologiques, procédés ou marketing

de bénéficier de dispositifs financiers dans le cadre d’un partenariat avec un laboratoire de recherche

Programme de la réunion :

Café d’accueil

Présentation du dispositif RUE

Témoignages d’une entreprise et d’un laboratoire du Vaucluse ayant bénéficié du dispositif RUE

Questions-réponses

Intervenant :

Amandine PLANTIVAUX, PhD Biologie, Chargée d’affaires de l’association « Recherche et Avenir », dont l’une des missions est d’aider les Entreprises à se développer et les Laboratoires à valoriser leurs expertises. “Recherche et Avenir” pilote le dispositif RUE qui vise à stimuler l’innovation des entreprises grâce aux compétences des laboratoires.

Inscription :

Inscription sur le formulaire en ligne ci-dessous.

Un lien de connexion, via zoom, sera envoyé aux participants au plus tard la veille du webinaire.