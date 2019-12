Journées Portes Ouvertes écoles Campus CCI

L’École Hôtelière d’Avignon, Sud Formation Santé, Kedge Business School et Compta gestion vous ouvrent leurs portes ! Collégiens, lycéens, étudiants et leur famille sont attendus sur le Campus de la CCI de Vaucluse à Avignon pour découvrir toutes les formations en alternance ou en temps plein : CAP, brevet professionnel, Bac technologique ou professionnel, BTS, Bachelor, Licence et Master dans les secteurs de l’hôtellerie-restauration, de la santé, de la diététique et du social, du management, et de la comptabilité-gestion.

Visite guidée du Campus, de la résidence étudiante, des écoles, salles de cours et de la cafétéria, assurée par des élèves de l’école, entretiens avec des professeurs et des responsables pédagogiques, conseil sur les choix de formation, en temps plein ou en alternance. Les plateaux techniques de l’école hôtelière (cuisines, restaurants et hôtel d’application, salle d’œnologie…) et de Sud Formation Santé (laboratoire de pharmacie et d’orthopédie orthèse) sont également ouverts au public.

Restauration possible sur place.