Webinaire : les enjeux de la Silver economie

En 2018, la France abrite 13 millions de personnes ayant 65 ans ou plus et les prospectivistes pensent que ce chiffre passera à 20 millions vers 2050, soit près du quart de la population. Entre le marché des seniors (tourisme, culture, équipements…) et le marché du grand âge (santé, services à la personne, domotique…) les enjeux de croissance sont réels.

Silver Economie : quelles opportunités peut offrir cette filière en pleine évolution à votre entreprise ?



Programme :

Le marché de la Silver Economie et les opportunités qu’il représente pour les entreprises, par Jérôme Pigniez, Fondateur du portail national de la silver économie Silvereco.fr

Le rôle de l’Opération d’Intérêt Régional (OIR) Silver Economie et les accompagnements potentiels de projet, par M.Fribourg, Responsable de l’OIR de la Région Sud

Témoignage de M. Piazza, Directeur Général de l’ADMR 84

Inscription :

Inscription via le formulaire en ligne ci-dessous.

Ensuite, au plus tard le matin avant la séance, un lien sera envoyé aux porteurs de projet pour la connexion à la visioconférence via Zoom. Il n’y a pas de logiciel à télécharger.

Matériel :

Il est demandé au participant de se connecter à partir d’une tablette ou d’un PC.

Visioconférence organisée via la solution Zoom, il n’y a pas de logiciel à télécharger.