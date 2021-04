Plan de relance TPE-PME : dispositifs en cours et à venir

Numérique, transition écologique, emploi, modernisation de l’industrie…

De nombreux dispositifs d’aide aux entreprises sont proposés via les plans de relance .

La CCI de Vaucluse réunit l’ensemble des acteurs pour un tour d’horizon complet de l’ensemble des dispositifs utiles aux entreprises.





rogramme :

Introduction de Julien FRAYSSE, sous préfet au Plan de Relance

Les appels à projets de modernisation industrielle par Magali ROUVIERE ( DREETS, anciennement DIRECCTE)

Prêt rebond, prêt relance tourisme, prêt économie d’énergie, les prêts verts, le diag éco-flux, le financement de l’innovation, la garantie par Adeline CLEMENT (BPI)

Plan de reconquête régional : Région Sud garantie, Région Sud investissement, Parcours sud industrie, partenariat régional d’innovation … par Céline SCHOTT (Région Sud)

Décarbonation de l’industrie par l’ADEME

Inscription :

Inscription à venir via le formulaire en ligne ci-dessous.

Ensuite, au plus tard le matin avant la séance, un lien sera envoyé aux porteurs de projet pour la connexion à la visioconférence via Zoom. Il n’y a pas de logiciel à télécharger.

Matériel :

Il est demandé au participant de se connecter à partir d’une tablette ou d’un PC.

Visioconférence organisée via la solution Zoom, il n’y a pas de logiciel à télécharger.