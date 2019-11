“La règlementation publicité et enseignes au service d’une meilleure valorisation de sa zone / espace commercial ”

Une matinée d’information organisée en partenariat avec la DDT de Vaucluse

Public :

Cette réunion s’adresse aux gestionnaires de zones commerciales et d’espaces commerciaux.



Objectifs :

L’évolution et la mise en application plus prégnante du cadre réglementaire relatif à la publicité et aux enseignes nous conduit à informer et sensibiliser les professionnels sur les moyens existants pour valoriser au mieux leurs espaces commerciaux tout en intégrant la réglementation.

Programme :

9h15 : Accueil des entreprises

9h30 : Ouverture par la CCI de Vaucluse

9h30 – 11h : Présentation par Mme Laurence VIRGILLE, Chef de l’unité nuisances et cadre de vie à la DDT de Vaucluse :

1/ Quel est le cadre réglementaire ?

2/ Quelles solutions-possibilités pour valoriser son offre en tenant compte de la réglementation ?

1/ Quel est le cadre réglementaire ? 2/ Quelles solutions-possibilités pour valoriser son offre en tenant compte de la réglementation ? 11h-11h30 : Échanges avec les participants

Inscription :

Inscription gratuite, mais impérative via le formulaire ci-dessous