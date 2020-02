Rencontres de la franchise

Au lendemain de la journée internationale des droits de la femme,

cette rencontre est dédiée aux femmes en transition professionnelle envisageant de se lancer dans la franchise,

un modèle entrepreneurial clé en main qui offre de nombreuses opportunités.





Cliquez ici pour vous inscrire

Programme :

13h30 : accueil des participants

14h : ZOOM SUR l’ENTREPRENEURIAT

Osez voir plus grand

par Sandra VICH, présidente de l’association Femmes Chefs d’Entreprises et Camille JEAN de l’association Force Femmes

Ai-je le profil pour entreprendre ?

par Claire VANNI Conseillère à la Création d’Entreprise Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse

FOCUS SUR LE FINANCEMENT

Pourquoi la franchise rassure les banques ?

par la Banque Populaire Méditerranée

Les dispositifs d’aide au financement dans le Vaucluse ?

par Anne Laure STRETTI BOUSCARLE d’Initiative Terres de Vaucluse – Adeline MEISSEL France ACTIVE PACA

14h50 : CRÉATION EN FRANCHISE

Présentation des grands principes de la franchise et illustration de la thématique par 4 franchiseurs spécialisés dans les services à la personne et aux entreprises

AXEO,

enseigne de multi-services à domicile, représentée par son co-fondateur Jérôme PAGES

DOM & VIE

Enseigne d’agencement du domicile des personnes âgées, représentée par Melissa CAIJO développeur du réseau

MON MONDE A MOI

Créateur d’histoires personnalisées pour enfants, représenté par sa fondatrice Catherine WALKER

TEMPORIS / TEMPORIS SANTÉ

Réseau spécialisé en travail temporaire/ santé, représenté par sa fondatrice Catherine LEROY

16h15 : TOUR DE TABLE

Selon le principe du speed dating, échanges avec les enseignes et les partenaires

Des rendez-vous personnels et individualisés pour échanger sur vos projets et répondre à vos interrogations.