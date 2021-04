Dans le cadre de la présidence française du Conseil de l’Union Européenne au premier semestre 2022, le réseau des CCI organise du 3 au 9 mai 2021, la Semaine Européenne des CCI.

Vous souhaitez contribuer à bâtir l’Europe de demain ? Celle dont vous avez besoin ?Inscrivez-vous à l’événement digital du réseau CCI Provence Alpes Côte d’Azur le 6 mai à 10h30.



Vous pourrez échanger directement avec des députés européens sur 3 thématiques à fort enjeu pour notre territoire régional et pour vous, chefs d’entreprise et acteurs économiques.

Relever les défis énergétiques (industrie, transports…)

Accompagner la transition écologique et numérique des TPE-PME

Renforcer l’attractivité du territoire

Inscription en ligne ici

Sous la forme de tables-rondes et en présence de parlementaires européens, de représentants du Comité européen des régions et de collectivités locales, les chefs d’entreprise témoigneront de leur activité et projets menés dans le cadre de dispositifs européens, mais aussi, de leurs attentes et besoins vis-à-vis de l’UE. Les échanges et débats seront également l’opportunité de présenter l’implication des CCI dans la mise en œuvre du plan de relance français soutenu financièrement par les fonds européens.

Avec l’objectif de dessiner les contours d’une « Europe concrète et visible pour les entreprises », cette Semaine européenne des CCI traitera des thématiques mobilisant les dirigeants d’entreprise dans les territoires, avec en toile de fond la relance et la résilience de l’économie française et européenne.

Plus d’infos sur le site de la CCI Provence Alpes Côte d’Azur