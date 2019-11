Week-end d’accélération Tech The Futur

Techthefutur est le programme d’IMT Mines Alès, d’engagement et de soutien au développement technologique des entreprises et de leurs territoires. C’est un programme « booster » de soutien aux projets technologiques. Il offre au travers d’un week-end d’accélération et de 5 semaines d’accompagnement un concentré du savoir-faire d’IMT Mines Alès pour doper la compétitivité des projets et des entreprises.

Dépôt des candidatures jusqu’au 21 décembre 2019, puis sélection de 10 projets

Public :

Porteur de projet, startup, TPE et PME, ETI de l’agroalimentaire, du numérique, de la naturalité, du bien-être et développement durable.



Objectif :

Valider le développement de nouveaux produits et services

Faire émerger des idées nouvelles

Construire un cahier des charges

Réaliser un prototype

Programme du week-end d’intégration



Ces deux jours permettront de réunir les 10 entrepreneurs sélectionnés suite à l’appel à projets. Conseillés par les meilleurs experts innovation régionaux et nationaux, ils vivront un déroulé express de leur idée, en utilisant des outils et process pensés et fabriqués pour les entreprises les plus innovantes et les startups. Les coaches présents lors de ce week-end auront des profils variés afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises (design, finances, technologies, marketing, communication, ….).

Cette phase de préparation des projets, notamment grâce au week-end d’accélération, permet au dirigeant de prendre du recul au regard des projets de développement de l’entreprise, d’alimenter sa réflexion, de générer de nouvelles idées ou orientations, dans un cadre collectif comprenant d’autres entreprises, toutes engagées dans une dynamique semblable. Le projet accompagné est donc préalablement mûri, critiqué et enrichi par des experts venus le coacher.Experts, consultants et élèves ingénieurs pour une feuille de route co-construite avec l’entrepreneur.

Les entrepreneurs seront également accompagnés par des groupes d’étudiants mixtes issus pour une part d’IMT Mines Alès et d’autre part par des étudiants aux profils variés et complémentaires.

Au terme de ce week-end, chaque entreprise aura une feuille de route fixée pour le développement de son projet.

Enfin, les 3 meilleurs projets sélectionnés par le jury bénéficieront de missions d’élèves étudiants pour la mise en œuvre réelle de leur projet.

