Tremplin : Le nouveau dispositif d’aide de l’ADEME pour la transition écologique des PME

Dans le cadre du plan France Relance, l’Ademe et le ministère de la Transition Écologique proposent un nouveau guichet d’aides pour les TPE et PME françaises qui s’engagent dans la transition écologique. Décryptage du dispositif et de ses critères d’éligibilité le 7 mai lors d’un webinaire organisé par le réseau CCI Provence Alpes Côte d’Azur et l’Ademe PACA.