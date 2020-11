Visioconférence l’Étude de Marché

3 modules dédiés à la création d’entreprise organisés en visioconférence !

Mardi 24 novembre de 14h à 15h30 : L’Étude de marché

Mardi 8 décembre de 14h à 15h30 : Les éléments financiers et les dispositifs d’aide et de financement

Mardi 15 décembre de 14h à 15h30 : L’étude juridique

Module 1 : L’étude de marché (durée 1h30)

L’étude de marché est un outil d’aide à la décision.

Elle apporte au porteur de projet des réponses adaptées et lui permet de mieux connaître l’environnement de sa future entreprise.

Public :

Cette réunion s’adresse aux créateurs / repreneurs d’entreprises

Objectifs :

Définir et valider l’idée de création d’entreprise,

Bien préparer le projet en se posant les bonnes questions pour mieux connaître et comprendre l’environnement de son entreprise et ceci afin d’augmenter ses chances de réussite.

Tarifs :

Prix à l’unité : 20 € le module,

Prix dégressif pour les 3 modules : 45 €.

Moyens de paiement :

– Par chèque à l’ordre de la CCI de Vaucluse.

Réception du chèque : 48h avant la séance.

Adresse : CCI de Vaucluse, à l’attention du Service Création d’Entreprise.

– Le règlement peut également s’effectuer à distance via « Clic & Pay ».

Pour ce moyen de paiement, merci de bien vouloir mentionner les coordonnées de Bénédicte

GREGOIRE (N° de téléphone : 04 90 14 10 32 et e-mail : *protected email* )

Dans le cas exceptionnel du report ou de l’annulation d’une session, nous contacterons les porteurs

de projet afin de les réinscrire, à leur choix, à une session ultérieure, ou de procéder au

remboursement de leur règlement.

En cas d’absence non prévenue 24 heures avant la visioconférence, les droits d’inscription resteront

acquis à la CCI de Vaucluse et non remboursés.

Inscription :

Inscription via le formulaire en ligne ci-dessous.

Une fois l’inscription réalisée, un lien sera envoyé aux porteurs de projet pour la connexion à la

visioconférence via Zoom. Il n’y a pas de logiciel à télécharger.

Matériel :

Il est demandé au participant de se connecter à partir d’une tablette ou d’un PC.

Visioconférence organisée via la solution Zoom, il n’y a pas de logiciel à télécharger.