Webinaire : Créer, gérer et animer son fichier client

Les Entrepren’heures

Des réunions d’information organisées en visio-conférence par la CCI de Vaucluse,



Dans un contexte de plus en plus concurrentiel, avec des marchés qui se réduisent, se modifient sans cesse, la maîtrise et l’utilisation du fichier client deviennent de véritables atouts pour l’entreprise. Préalable à toute action de prospection et de fidélisation, ce fichier permet d’instaurer une politique commerciale plus active, moins intuitive et basée sur la connaissance client. Cette base de données permet, à condition de l’exploiter correctement, de placer le client au centre de ses propositions commerciales.

Programme :

La réglementation en vigueur (RGPD…)

Créer son fichier

Faire évoluer son fichier

Les outils de prospection et de communication pour l’animer

Questions-réponses

Inscription :

Coût : 25 €

Aucun logiciel n’est nécessaire pour participer à cette réunion d’information en visio.