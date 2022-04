Appel à candidature CEDRE 2e vague

CEDRE, le Contrat pour l’Emploi et le Développement Responsable des Entreprises vise à accompagner et soutenir dans la durée des entreprises en développement, créatrices d’emplois qui s’engagent dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises ambitieuse et s’impliquent dans la transition écologique. La Région Sud vient de lancer la 2e vague de l’appel à candidature des entreprises.

Pourquoi candidater

L’entrée dans le dispositif permet aux entreprises de bénéficier :

• D’une analyse de leur projet de développement,

• D’un accompagnement par un expert à l’élaboration d’un plan d’actions de trois ans portant sur la responsabilité sociétale des entreprises RSE et la transition écologique,

• D’un suivi semestriel par l’expert RSE tout au long du parcours avec une orientation vers des dispositifs d’aides adaptés,

• D’une animation collective et d’une offre de parrainage visant à favoriser les échanges de bonnes pratiques, la collaboration et coopération entre pairs,

• D’une possible subvention en investissement pour soutenir la mise en oeuvre de leur plan d’actions sur le champ de la transition écologique. Les modalités de soutien sont précisées dans le cadre d’intervention « dispositif de soutien à l’investissement des entreprises de la communauté CEDRE ».

L’accompagnement proposé est financé par la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur

Comment candidater

Téléchargez et remplissez le dossier de candidature

Téléchargez et remplissez la lettre de candidature

Envoi du dossier accompagné des pièces annexées à l’adresse : *protected email*

Date limite de candidature : 15 mai 2022

