Dispositifs d’aides et de de financement à l’industrie

Concours d’innovation I-nov

Le concours d’innovation I-Nov à destination des start-ups et PME, est financé par l’Etat via le Programme d’investissements d’avenir (PIA) et opéré par Bpifrance et l’ADEME. Il permet de soutenir l’émergence et le développement accélérés d’entreprises ayant le potentiel pour devenir des leaders d’envergure mondiale dans leur domaine. Pour les lauréats, c’est une opportunité d’obtenir un cofinancement de leur projet de recherche, de développement et d’innovation, dont les coûts totaux se situent entre 1 et 5 millions d’euros. La vague 9 du concours vise à soutenir des projets innovants portés par des start-up et des PME. Pour cette édition, 4 thématiques sont définies : Numérique I Santé I Transports, mobilités, villes et bâtiments durables I Énergies, ressources et milieux naturels

Dépôt des candidatures avant le 22 mars 2022. En savoir plus

Appel à projets « IBaC PME »

L’appel à projets « IBaC PME » vise à financer des projets mono-partenaires d’innovation portés par des petites et moyennes entreprises (PME) – au potentiel particulièrement fort pour l’économie française. Il s’inscrit dans le cadre la stratégie d’accélération « Décarbonation de l’industrie » dont un des objectifs est de soutenir l’innovation pour une Industrie Bas Carbone, en ciblant tout particulièrement les PME.

Il vise à financer des projets mono-partenaires d’innovation portés par des petites et moyennes entreprises (PME). Il permet de cofinancer des projets de recherche, développement et innovation, dont les coûts totaux sont inférieurs à 1,5 M€, et contribue à accélérer le développement et la mise sur le marché de solutions et technologies innovantes.

Dépôt des candidatures avant le 15 avril 2022. En savoir plus

Appel à projets « Briques technologiques et démonstrateurs pré-industriels »

L’AAP « Briques technologiques et démonstrateurs pré-industriels » vise à de soutenir l’innovation en promouvant le développement de briques technologiques et les actions de démonstration de grande ampleur

Dépôt des candidatures avant le 14 avril 2022. En savoir plus

Appel à projets « PME Innovations »

L’AAP « PME Innovations » a pour objectif principal de soutenir l’innovation en ciblant tout particulièrement les PME qui constituent un maillon essentiel au sein de l’écosystème d’innovation des EnR et jouent un rôle fondamental dans la structuration des filières de production EnR.

Dépôt des candidatures avant le 25 avril 2022. En savoir plus

Appel à projets « Aide à l’investissement de l’offre industrielle des EnR»

L’AAP « Aide à l’investissement de l’offre industrielle des EnR » a pour objectif de soutenir dès cette année des investissements productifs industriels permettant la diffusion de technologies innovantes au service des énergies renouvelables et l’augmentation des productions industrielles essentielles pour la chaîne de valeur de ces technologies. Il couvre l’ensemble des énergies renouvelables qu’elles visent à produire de l’électricité, de la chaleur ou du gaz renouvelable.

Dépôt des candidatures avant le 30 juin 2022. En savoir plus

Pour tout renseignement :