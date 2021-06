Élections CCI de Vaucluse 2021

Du 27 octobre au 9 novembre 2021, les chefs d’entreprise seront appelés à voter en ligne pour des hommes et des femmes chefs d’entreprise comme vous, qui siègeront à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Vaucluse et à la CCI de Région Provence Alpes Côte d’Azur. Ces élections se déroulent dans le cadre d’un scrutin national, l’ensemble des CCI du territoire étant amenées à renouveler leurs membres.



Calendrier :

Au plus tard le 1er mars 2021 : Envoi par la CCI par courrier ou par voie électronique de questionnaires aux personnes physiques et morales immatriculées au RCS afin d’identifier les électeurs.

Du 16 juillet 2021 au 25 août 2021 inclus : Mise à disposition du public par l’autorité administrative des listes électorales

A partir du 23 septembre 2021 : Ouverture du dépôt des candidatures en préfecture

30 septembre 2021 à 12h00 : Date limite de dépôt des candidatures

Du 7 octobre 2021 au 8 novembre 2021 : campagne électorale

27 octobre 2021 au plus tard : expédition du matériel de vote

Du 27 octobre 2021 au 9 novembre 2021 : Période de scrutin par voie électronique

15 novembre 2021 au plus tard : Dépouillement des votes par la Commission d’Organisation des Élections (COE)

Dans les 72 heures après le début du dépouillement : Proclamation publique des résultats par la COE

30 novembre 2021 au plus tard : Installation par le préfet de région de la CCI territoriale de Vaucluse

14 décembre 2021 au plus tard : Installation par le préfet de région des CCI de région

Renseignements :