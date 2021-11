Votre entreprise rencontre des difficultés ? Ne restez pas seul face à cette crise, votre CCI vous accompagne pour :

• Obtenir un soutien psychologique et rompre votre isolement

• Vous informer et vous orienter dans les dispositifs gouvernementaux et trouver les aides les mieux adaptées à votre situation

• Analyser votre situation financière et engager les premières actions correctives

1. Autodiagnostic de votre situation

Dans un premier temps, nous vous proposons de procéder à votre auto-diagnostic sur “Comment va ma boîte”. C’est un outil destiné aux dirigeants de Très Petites Entreprises (moins de 10 salariés), qui vous permettra de détecter le plus rapidement possible d’éventuelles difficultés et vous inciter à agir avant qu’il ne soit trop tard. Il se veut simple, sans élément chiffré, anonyme, confidentiel et gratuit.

2. Vous avez besoin d’aide ?

Consultez notre plaquette SoluCCIo Accompagnement des entreprises en difficulté

3. Votre contact à la CCI de Vaucluse :