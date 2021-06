Le Fonds Tourisme Durable de France Relance est déployé par l’Ademe pour soutenir financièrement des projets de transition écologique portés par des entreprises du tourisme, en milieu rural. Le réseau des CCI participe à son déploiement dans les territoires.

Qu’est-ce que c’est ?

Mis en place dans le cadre du plan France Relance, le Fonds Tourisme Durable vise à soutenir des entreprises françaises du tourisme qui s’engagent dans des projets de transition écologique pour favoriser et développer un tourisme durable. Doté d’une enveloppe de 50 millions d’euros sur deux ans (2021 et 2022), il est porté par l’Ademe et propose des aides financières pour soutenir principalement les restaurants (10M€) et les hébergements touristiques (38M€). Un volet spécifique est également prévu pour accompagner les porteurs de projets « slow tourisme ».

Qui peut en bénéficier ?



Le Fonds Tourisme Durable est destiné aux opérateurs touristiques implantés dans des territoires ruraux (communes peu denses ou très peu denses selon l’Insee, communes de moins de 20 000 habitants et bassins d’activité de moins de 200 000 habitants).

Toutes les TPE et PME des secteurs suivants, quelle que soit leur forme juridique (SAS, SCOP, association loi 1901…), peuvent en bénéficier :

restaurants : restauration commerciale, services de traiteurs ayant une activité événementielle

hébergeurs touristiques : hôtels, campings, résidences hôtelières et résidences de tourisme, gîtes, chambres d’hôtes, refuge de montagne, villages de vacances, auberges de jeunesse…

Consultez la liste des codes NAF éligibles

Consultez la liste des communes éligibles dans le Vaucluse

En quoi consistent les aides du fonds tourisme durable France Relance ?



Les aides du fonds tourisme durable pour les restaurateurs et hébergeurs touristiques comprennent : Un diagnostic gratuit donnant lieu à l’élaboration d’un plan d’actions personnalisé

Un financement d’une partie des coûts d’investissements liés à la transition écologique pour un tourisme durable

Quels investissements peuvent être financés ?

Les aides peuvent être mobilisées pour financer des actions dans tous les domaines de la transition écologique : Réduction et maîtrise des coûts fixes en matière d’énergie, d’eau, de déchets ou encore de gaspillage alimentaire ;

Ancrage dans les territoires et participation à la chaîne de valeur locale à travers la mise en place de circuits courts de qualité ou de synergies pérennes avec les producteurs locaux et les acteurs du tourisme local.

Valorisation de l’engagement écologique comme un avantage concurrentiel et un point de différenciation, via des projets de communication par exemple. Concrètement, le fonds encourage le développement des principes de l’alimentation durable, les petits investissements dans le cadre de l’économie circulaire, et la sensibilisation de l’ensemble des parties prenantes (fournisseurs, salariés…). Retrouvez la liste détaillée des actions éligibles A ces aides spécifiques s’ajoutent les aides génériques de Tremplin.

Quel est le rôle des CCI ?



L’Ademe a sélectionné des partenaires pour déployer le fonds dans les territoires. Parmi eux, plus de 30 CCI ont été retenues grâce à leur connaissance des acteurs économiques de leur territoire et à leur expertise en matière d’accompagnement pour la transition écologique.

Ces CCI sont mobilisées pour recruter les entreprises bénéficiaires et les accompagner dans les différentes étapes de leur démarche : réalisation du diagnostic, définition du plan d’actions, montage du dossier de financement….

Vos contacts à la CCI de Vaucluse :