Transition écologique des commerces, restaurateurs et hébergeurs

Le Gouvernement a annoncé un nouvel accompagnement de 15 millions d’euros afin de proposer des diagnostics gratuits aux commerçants, indépendants et artisans et accélérer leur transition écologique. De nombreux professionnels expriment le besoin d’être informés et accompagnés dans la mise en œuvre de cette transition écologique. C’est pourquoi le réseau des CCI est aux côtés des commerçants et indépendants, qui souhaitent se lancer ou accélérer leur transition.

Bénéficiez d’un accompagnement gratuit de votre conseiller CCI

Vous êtes commerçant, restaurateur, hébergeur touristique : votre conseiller CCI vous accompagne à chaque étape de votre démarche de transition écologique.

État des lieux gratuit réalisé sur notre plateforme DIGIPILOTE pour évaluer les impacts de votre activité sur l’environnement Restitution d’un diagnostic complet et proposition d’un plan d’actions personnalisé, adapté à votre situation et à vos priorités Proposition d’un accompagnement gratuit par un expert environnement CCI pour faciliter la mise en œuvre des actions préconisées

Pour en savoir plus : contactez votre CCI pour bénéficier d’un diagnostic individuel gratuit de votre maturité écologique et d’un plan d’actions sur-mesure.

Grâce aux 15 millions d’euros alloués par France Relance pour les commerçants, artisans, indépendants, les réseaux des CCI et des Chambre de Métiers réaliseront 35 000 diagnostics et 10 000 actions d’accompagnement dans le cadre de ce dispositif exceptionnel. En tant que partenaire de proximité dans les territoires, les CCI sont aux côtés des commerçants pour les sensibiliser, les soutenir et les accompagner dans la construction d’une économie plus verte.

Votre contact à la CCI de Vaucluse :