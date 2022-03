Crise ukrainienne – impact sur les activités économiques

Le ministère de l’Économie, des Finances et de la Relance est particulièrement attentif aux conséquences sur les activités des entreprises que pourront avoir l’invasion militaire en Ukraine et les sanctions décidées contre la Russie.

Sanctions économiques et financières, restrictions des exportations, tensions sur les approvisionnements, soutien aux entreprises en difficulté, prix de l’énergie, renforcement de la vigilance cyber… Plusieurs points de contacts dédiés aux entreprises sont ouverts pour les informer et répondre à leurs préoccupations, en fonction de la problématique rencontrée. Retrouvez-les sur le l’espace dédié à la crise ukrainienne sur le site du Ministère de l’Économie des Finances et de la Relance.