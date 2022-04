L’Année de la gastronomie a été lancée officiellement le 27 septembre 2021, par le Gouvernement. Dans le cadre de cet événement, l’État lance, en partenariat avec les CCI, un appel à projets national pour soutenir des initiatives de valorisation de la gastronomie sur tout le territoire. L’appel à projets est ouvert à un large public, des entreprises aux collectivités, en passant par les organisations professionnelles ou encore les établissements publics.

Qui est concerné ?

L’appel à projets est ouvert à un large public, des entreprises aux collectivités, en passant par les organisations professionnelles ou encore les établissements publics.

De quoi s’agit-il ?

Cet appel a projets permet de faire émerger des actions et événements destinés à valoriser la gastronomie française. Il s’organise autour de 4 phases thématiques :

– Phase 1 : L’hiver de la gastronomie engagée et responsable (terminé)

– Phase 2 : Le printemps de la gastronomie inclusive et bienveillante (terminé)

– Phase 3 : L’été pour célébrer le partage et le vivre ensemble (candidater avant le 21 mai 2022)

– Phase 4 : L’automne des producteurs (candidater avant le 21 août 2022)

retrouvez tous les détails sur https://www.cci.fr/annee-de-la-gastronomie

Pourquoi participer ?

Cet appel à projets prévoit une labellisation à 2 niveaux :

Niveau 1 : labellisation « Année de la gastronomie » assortie d’un financement forfaitaire de l’État de 10 000€, 20 000€ ou 50 000€ pour les meilleurs projets et lorsque la demande en est faite par le porteur ;

Niveau 2 : labellisation simple « Année de la gastronomie » sans soutien financier de l’État.

Comment participer ?

Rendez-vous sur https://gastronomie.cci.fr/

Une question ? Contacter le conseiller entreprise de votre CCI

Avignon : Carole Couprie – 04 90 14 87 36

Grand Avignon : Julie Montoro – 04 90 14 10 44

Luberon : Isabelle Calzia – 04 90 14 87 51

Nord Vaucluse : Patricia Herrera – 04 90 14 10 26

Ventoux Comtat Venaissin : Thibaut Cornu – 04 90 14 87 88